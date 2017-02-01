請、謝謝掛嘴邊 陸生感動：台灣最珍貴是溫潤

中國大陸大傳研究生來臺交流，讚嘆溫潤是臺灣最珍貴的品質。(圖/取自陸委會官網 文化大學提供)

常常掛在台灣民眾嘴邊的「請、謝謝、不好意思」，你可能一天要聽數十遍，已經習慣到完全沒感覺，但是聽在來台的陸生耳裡，卻仿如天籟般感動。一群來台灣參加「2016兩岸大眾傳播研究生交流活動」的陸生有感而發，認為在台灣的交流期間，學到的不只是新聞傳播的知識，更有意義的是感受到臺灣人「發自內心」的熱情和禮貌，因此引用作家龍應台女士的話形容，「溫潤是臺灣最珍貴的品質」。

為增進兩岸青年學生相互瞭解，並使中國大陸青年學生體認臺灣社會民主、新聞自由價值，由陸委會主辦，中國文化大學、銘傳大學承辦之「2016兩岸大眾傳播研究生交流活動」，於105年8月至10月在臺舉行，此行邀請中國大陸北京交通大學、南京大學、中國傳媒大學、復旦大學等校就讀新聞傳播系所的28位研究生來臺交流。

陸委會發布新聞稿表示，研討會後不少學員分享心得時提到，臺灣人的熱情和禮貌發自內心，像是在捷運或拜訪書店的路上，因為有熱心路人親切、耐心的指引，而能順利到達目的地；還有同學提及，臺灣民眾時時掛在嘴邊的「謝謝」、「不好意思」、便利商店服務人員親切的「早安、午安、晚安」問候、公車司機說「謝謝」，感謝乘客的乘坐，乘客也一聲「謝謝」，感謝駕駛辛勞...這些都是令陸生們覺得耳目一新的小動作大感動。「因為在臺灣，到處都有值得感謝的事！」

(中時電子報)