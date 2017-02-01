南韓駐緬甸大使供認向崔順實求官

南韓負責調查總統閨蜜親信干政醜聞案的獨立檢察組透露，1月31日到案的南韓駐緬甸大使柳在景改口承認，曾多次與總統親信崔順實見面，並在崔順實的推薦下謀得大使一職。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，柳在景在出任大使之前，擔任三星電機高層主管，並沒有緬甸涉外資歷，因此，去年5月他出任南韓駐緬甸大使時，曾在外交界引發爭議。

此外，媒體先前也披露，崔順實去年3月曾親自面試柳在景，消息一出引發外界議論，即使擔任駐外大使資歷受到質疑，但柳在景1月31日早晨剛剛返回南韓時，一概否認外界的質疑。

獨立檢察組透露，柳在景已經改口，承認曾多次與總統親信崔順實見面，並在崔順實的推薦下謀得大使一職。1060201

(中央社)