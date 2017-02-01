昔日偶像難逃潛規則暗示 徐瑋自爆16歲「第一次」
以《想不盡的你》爆紅的偶像歌手徐瑋，15歲參加台視歌唱比賽奪冠、踏入演藝圈，當年徐瑋擁濃眉大眼的鄰家陽光氣息，讓他成為炙手可熱的男星，引退20多年的徐瑋，前年復出歌壇，並轉型為作家，徐瑋也談到當年沒有健全的經紀人制度，談工作全靠自己，他還因此受潛規則暗示。
徐瑋15歲參加歌唱比賽出道，唇紅齒白的他很受歡迎，根據《蘋果日報》報導，徐瑋有次與女製作人約在飯店房間談工作，沒想到對方越靠越近，嚇得他找理由快閃。徐瑋也提到16歲時與大他11歲的姊姊談姊弟戀，並自爆也是在當時「破處」，但因母親反對，感情最後無疾而終。
不只受女生仰慕，徐瑋15歲時也與同學譜「男男戀」，當時兩人因打架互相擦藥，對方突然抱住徐瑋告白，儘管徐瑋當時嚇了一跳，不過他則認為兩人是心靈上的愛情，沒有肉體。
(中時電子報)
關鍵字：徐瑋
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