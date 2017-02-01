川普將提名羅森斯坦為司法部副部長

我要評比

新任司法部副部長羅林斯坦(左)。（圖／美聯社檔案照片）

就在開除抗拒川普移民政策命令的代理司法部長葉慈(Sally Yates)之後不久，白宮對外表示，美國總統川普將提名羅森斯坦(Rod Rosenstein)為司法部副部長。

羅森斯坦是美國馬里蘭地方法院檢察官，也是前美國第四巡迴法庭上訴法院檢察官提名人。他畢業於賓州大學華頓商學院，並在哈佛大學獲得法律學位。

路透社報導說，白宮還宣佈川普將提名布蘭德(Rachel Brand)為副檢察長、英格爾(Steven Engel)為助理檢察長。目前司法部長提名人塞申斯(Jeff Sessions)的任命案尚未獲國會確認，川普已經將司法部門其他高階職位安排好人選。

羅森斯坦在2005年小布希總統任內出任巡迴法院的檢察官，民主黨籍總統歐巴馬執政時期仍維持原職。

(中時電子報)