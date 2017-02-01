美智庫：美需擴大艦隊規模 應對中國南海威脅
由美國國會委託撰寫的最新研究報告說，美國海軍需要擴大艦隊規模、調整兵力結構，以應對來自中國和俄羅斯的軍事威脅。
美國之音1日報導稱，華盛頓智庫戰略與預算評估中心（CSBA）去年受國會委託對目前美國海軍的兵力結構做出評估，同時對未來的規劃提出建議。
這份報告建議美軍在南海常駐一支包括多種艦艇的威懾艦隊，阻止中國在該海域採取挑釁行動；報告主要撰稿人、CSBA資深研究員布萊恩·克拉克(Bryan Clark)說，美國海軍目前主要動用力量強大的驅逐艦在南海巡航，而這並非最佳手段。
克拉克表示，「他們需要改變做法，不僅動用驅逐艦，還應使用護衛艦和小型巡邏艇，增加艦艇多元性，讓他們更能針對中國在南海的挑釁做出相應的回應。」
報導稱，報告建議美國海軍將部署在海外的艦隊分成兩大力量，一支是所謂的威懾部隊，另一支是機動部隊。威懾部隊留守在所負責的地區和海域，比如東海和南海，機動部隊主要由航空母艦戰鬥群組成，日常在亞太和印度洋地區的廣闊海域活動，在需要應急時前往事發地點和海域。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。