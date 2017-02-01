美智庫：美需擴大艦隊規模 應對中國南海威脅

2016年7月19日，一艘參加環太平洋軍演的美軍艦發射飛彈。（取自美國海軍官網）

由美國國會委託撰寫的最新研究報告說，美國海軍需要擴大艦隊規模、調整兵力結構，以應對來自中國和俄羅斯的軍事威脅。

美國之音1日報導稱，華盛頓智庫戰略與預算評估中心（CSBA）去年受國會委託對目前美國海軍的兵力結構做出評估，同時對未來的規劃提出建議。

這份報告建議美軍在南海常駐一支包括多種艦艇的威懾艦隊，阻止中國在該海域採取挑釁行動；報告主要撰稿人、CSBA資深研究員布萊恩·克拉克(Bryan Clark)說，美國海軍目前主要動用力量強大的驅逐艦在南海巡航，而這並非最佳手段。

克拉克表示，「他們需要改變做法，不僅動用驅逐艦，還應使用護衛艦和小型巡邏艇，增加艦艇多元性，讓他們更能針對中國在南海的挑釁做出相應的回應。」

報導稱，報告建議美國海軍將部署在海外的艦隊分成兩大力量，一支是所謂的威懾部隊，另一支是機動部隊。威懾部隊留守在所負責的地區和海域，比如東海和南海，機動部隊主要由航空母艦戰鬥群組成，日常在亞太和印度洋地區的廣闊海域活動，在需要應急時前往事發地點和海域。

(旺報)