傳遭大陸拘捕 富商肖建華刊登聲明否認
中國大陸富商肖建華上周五(27日)傳出在香港被大陸公安及國安人員拘捕帶走，但肖建華兩度發聲明稱在國外治病。今天更在香港報章刊登聲明，強調自己「不存在被綁架回內地（大陸）的情況」。
據《中央社》報導，蕭建華昨天曾針對他在港失聯的報導發表4點聲明，這4點聲明今天再度刊登於明報頭版。聲明第1點指出，自己正在「國外治療」，待療程結束後，近期將很快與媒體見面；第2點是「本人不存在被綁架回內地（大陸）的情況」；第3點是「從未參與任何有損國家利益和政府形象的事情，更未支援任何反對勢力和組織」；第4點是「本人為加拿大公民，也是香港永久居民，受加拿大領事保護，也受香港法律保護，本人還持有外交護照享有外交保護權」。
(中時電子報)
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