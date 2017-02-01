不能以投手出戰經典賽？大谷翔平說...

大谷翔平無法以投手身分出戰經典賽，也略感遺憾。(美聯社資料照)

日籍投手「二刀流」大谷翔平，今日媒報導，因腳傷未痊癒，將不會以投手身分出戰經典賽，讓日本代表隊戰力又打折扣，目前人在亞利桑那與火腿球團一同進行春訓，他遺憾表示，已經提高調整進度，可惜還是來不及。

大谷翔平在去年日本一對上廣島時就傷到右腳踝，11月日本與荷蘭、墨西哥的強化試合又導致傷勢復發，雖然持續調整，但狀態始終沒有好轉，導致今天火腿栗山監督，向外發布，大谷無法以投手身分在經典賽出賽。

大谷翔平回應，一直都很努力的調整狀況，不過面對3月7日對上古巴的開幕戰，調整方面實在有點不足，所以有這樣遺憾的決定；至於是否以打者身分出戰經典賽，大谷說，會朝著好的方向繼續去做。

(中時電子報)