白宮：反恐行動不會鎖定美國人

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白宮今天表示，突擊行動緝捕恐怖疑犯時，「不會鎖定」美國公民。這番宣言似在暗示，川普政府的作法，和歐巴馬時代發動海外反恐行動緝捕與鎖定可疑分子的策略將會大相逕庭。

美聯社報導，歐巴馬時代的司法部曾經發布法律意見書，賦予美國權限，在海外鎖定和恐怖分子合作的美國人。

白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）今天告訴記者，川普政府會仰賴中央情報局長蓬佩奧（Mike Pompeo）和國防部長馬提斯（Jim Mattis）的指示，但「絕不會鎖定美國公民」。

美國2011年在葉門特別鎖定激進教士奧拉基 （Anwar al-Awlaki）予以擊斃。另有包括恐怖疑犯的美國人，在美國無人機攻擊中喪命，但他們未遭特別鎖定。1060201

(中央社)