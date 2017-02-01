王欣儀指張忠謀傷不輕 網友要求道歉

我要評比

中國國民黨籍台北市議員王欣儀稱台積電董事長張忠謀在夏威夷住家泳池畔跌倒受傷，傷勢應不輕，但台積電今天說，「僅輕微擦傷」；至上午11時，王欣儀未回應，但網友要求道歉。

王欣儀昨天在社群網站臉書（facebook）貼文表示，她在駐檀香山台北經濟文化辦事處長周民淦家聚餐，席間驚聞原本要一起餐敘的張忠謀在夏威夷自家泳池畔跌倒在眼睛位置，傷勢應不輕，將緊急回台治療；不過，目前這則貼文已無法在臉書上看到。

台灣積體電路製造股份有限公司上午表示，「董事長僅是輕微擦傷，作息也正常，一切無大礙」張忠謀夫婦已搭機返台，預計晚間抵達。

截至上午11時，記者透過手機及通訊軟體LINE聯繫王欣儀，仍未得到回應，但在王欣儀的臉書留言板上有網友留言，「議員應要正面出來說明，畢竟張董事長對於他們公司或整個社會也算是具有影響力的人物，沒有確實查證就發表言論會造成該公司員工家屬及持有台積電股票的民眾人心惶惶」。

有網友說，「議員身為民意代表不經查證，不知謹言慎行，應該針對不實言論公開對張忠謀表示歉意吧？盡點社會責任」。1060201

(中央社)