未來教育發展 唐光華：社群主義很重要

中華民國自主學習促進會理事長唐光華說，台灣的教育未來應該以社群主義為主，讓學生學習到除了個人的利益外，也該兼顧社群利益。

長期推動自主學習的中華民國自主學習促進會理事長唐光華，同時是夜市青少年哲學俱樂部主持人，他長期關心台灣的教育環境，接受中央社專訪時，特別提到台灣教育現場有3種教育哲學、包含集體主義、自由主義跟社群主義，而未來應該以社群主義為主，讓學生學習到除了個人的利益外，也該兼顧社群利益。

唐光華說，其實這3種教育哲學是從以前到現在不斷演變的，過去在戒嚴時期時是集體主義，強調個人服從集體。後來解嚴之後轉為以個人發展及自我實現為主的自由主義，近年來才漸漸發展社群主義。

唐光華表示，社群主義是新的階段，強調建立在個人自由的基準上，也要考慮社群的共同利益。唐光華說，像是近期台灣的勞資爭議、年金改革爭議都是因為自由主義，台灣是命運共同體，在新的階段應該要重視個人自由外，也要重視社群利益。

除此之外，唐光華認為台灣的教育問題出在「競爭」。「台灣的問題是太早了」唐光華說，從高中進入大學的確要有一套鑑別方式，但台灣從國中到高中的競爭就已經很激烈。

唐光華指出，國高中的教育改革應該回到12年國教的初衷，真的做到免試，最好的方法就是大量設立完全中學或綜合中學，讓孩子在一個沒有競爭的情況下，找到自己的愛好跟特長。

家長部分的觀念也必須更改，唐光華說，孩子在中小學階段一直坐著讀書，對孩子的個人發展很不利，因為現在很強調主動學習的能力，如果被課程塞滿，那孩子就會喪失主動學習的能力。

唐光華說，要有意願才能提高主動學習的能力，因此要讓孩子開心。他建議中小學的上課時數應該減少，讓孩子可以在社區、社團等學習到很多不同的知識跟技術。

唐光華表示，也應該給教師更多的自主權，課堂上提供更多時間讓孩子討論，讓他們思考。

至於大學的問題，唐光華說大學大量增加，導致對學生的要求也降低，但這是需要改革的地方。唐光華表示，大學不應該以營利為考量，優先的應該是教學責任，在面臨全球化跟科技劇變的情況下，應該要培養學生有終身學習的能力。

唐光華強調，大學應該要減少必修課，增加選修課才能因應社會科技的變遷，且不僅大學，高中也應增加選修課，因為這會提高學生自主學習的意願。1060201

(中央社)