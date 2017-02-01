北北基春節小黃加成收費 深夜截止
新北市交通局表示，新北市計程車春節加成收費自1月23日0時起至今天深夜12時止，與台北市及基隆市同步實施，共計10天。
交通局表示，北北基多數計程車都已裝設新式計費表，計程車駕駛應使用新式計費表內建功能，將春節加成20元直接計入跳表金額，若計程車駕駛未使用新式計費表功能，或仍使用舊表計程車，不得額外加收春節加成費用。
交通局也呼籲計程車駕駛應確實依計費表顯示金額收費，包括春節加成、夜間加成、或國道通行費均應計入跳表金額收費。夜間加成由計費表依時間自動加計，春節加成及國道通行費則由駕駛人操作設定，乘客也可在下車前索取乘車證明，並當場確認收費金額，以免衍生爭議。
另外，交通局表示，瑞芳地區4條固定路線（瑞芳火車站至九份、金瓜石、十分寮、雙溪），及烏來地區3條固定路線（烏來風景區覽勝橋旁台車站或烏來停車場至纜車站、內洞森林遊樂區、捷運新店站）則以公告的固定運價收費。
交通局指出，駕駛人應準備紙本收據，供乘客收執，其餘則需使用計費表跳表收費，乘客如遇有超收車資情形，可記下車號、時間及地點等資訊，並撥打新北市1999市政服務專線申訴。1060201
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。