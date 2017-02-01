北北基春節小黃加成收費 深夜截止

新北市交通局表示，新北市計程車春節加成收費自1月23日0時起至今天深夜12時止，與台北市及基隆市同步實施，共計10天。

交通局表示，北北基多數計程車都已裝設新式計費表，計程車駕駛應使用新式計費表內建功能，將春節加成20元直接計入跳表金額，若計程車駕駛未使用新式計費表功能，或仍使用舊表計程車，不得額外加收春節加成費用。

交通局也呼籲計程車駕駛應確實依計費表顯示金額收費，包括春節加成、夜間加成、或國道通行費均應計入跳表金額收費。夜間加成由計費表依時間自動加計，春節加成及國道通行費則由駕駛人操作設定，乘客也可在下車前索取乘車證明，並當場確認收費金額，以免衍生爭議。

另外，交通局表示，瑞芳地區4條固定路線（瑞芳火車站至九份、金瓜石、十分寮、雙溪），及烏來地區3條固定路線（烏來風景區覽勝橋旁台車站或烏來停車場至纜車站、內洞森林遊樂區、捷運新店站）則以公告的固定運價收費。

交通局指出，駕駛人應準備紙本收據，供乘客收執，其餘則需使用計費表跳表收費，乘客如遇有超收車資情形，可記下車號、時間及地點等資訊，並撥打新北市1999市政服務專線申訴。1060201

(中央社)