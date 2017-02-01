粉紅小鋼砲黃亭茵 盼藏環義賽粉紅衫

台灣自由車女將黃亭茵與時維多富通車隊簽下長約，今年正式踏上世巡賽舞台，酷愛粉紅色的她將再度征戰環義賽，對此她雖不願預設目標，但不諱言確實想搶下一件粉紅衫珍藏。

環崇明島世界女子公路巡迴賽在2016年升級為世界女子巡迴賽，是世界女子職業賽事中最高等級的賽事，在2016年5月6日至8日為期3天的比賽中，黃亭茵首日就搶下單站冠軍，並穿上象徵總成績排名第1的黃衫及象徵亞洲第1的藍衫，驚艷世界車壇，次日她雖丟失黃衫但仍穩住藍衫，最後一天的比賽她再拿下單站冠軍，雖在總成績上以1秒之差屈居第2而無緣黃衫，但仍保有藍衫。

黃亭茵在環崇明島賽的精彩表現受到世界車壇注意，當時她與義大利女子世巡職業車隊時維多富通車隊（Servetto Footon）簽下短約，並在7月短暫代表時維多富通參加環義賽，緊接著又披中華隊戰袍參加里約奧運，她的表現不斷突破自我，也受到世界車壇關注。

在高達9支車隊對她表達網羅之意，其中5隊更送上合約的情況下，黃亭茵考量過去的合作經驗、車隊對她的禮遇、未來代表中華隊出賽等因素後，決定與時維多富通車隊簽下1年長約。

目前正積極備戰的黃亭茵，期盼能代表中華隊征戰亞錦賽，並在亞錦賽後向車隊報到，正式投入職業賽事的賽場，屆時她將有機會再度踏上環義賽的賽道。

爆發力十足的黃亭茵在比賽中常能展現極強的衝刺力，加上她酷愛粉紅色，因此搏得「粉紅小鋼砲」的美名。

從黃亭茵征戰的裝備，到她私下身上的行頭、蒐藏，隨處可見粉紅色的元素，看得出來她對粉紅色的喜愛，而2017年她有機會再增添一樣意義非凡的粉紅色蒐藏品。

在自由車比賽中，會發給表現突出的選手不同顏色的車衣，通常來說黃衫是給總成績領先的車手，綠衫是給衝刺積分領先的車手，紅點衫（圓點衫）是給登山積分領先的車手，白衫是給23歲以下（U23）總成績領先的車手，但也有部分賽事會有例外，像是在環義賽、環沖繩賽總成績領先的車手，獲得的就是粉紅衫，而非一般的黃衫。

黃亭茵在與時維多富通車隊簽約後，今年有機會再踏上環義賽舞台，成為她爭取另一樣粉紅蒐藏品的機會。

過去曾在環沖繩賽拿過粉紅衫的黃亭茵說，她不喜歡給自己預設目標，因為這樣容易產生壓力而表現失常，但她是職業車手，參賽的目標就是要贏，如果能參加環義賽並衝出佳績，「順便」賺一件粉紅衫，那是再好不過了。1060201

(中央社)