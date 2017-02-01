登柴山疑遭猴子拉扯 女墜山谷受傷

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一名女子今天攀登高雄柴山時，疑遭猴子拉扯背包後，導致失足墜落山谷，造成左大腿骨折，高雄市警消據報出動救護送醫。

這名女子年約47歲，警消初步調查她於上午8時30分左右攀登柴山時，在盤榕景點附近疑遭猴子拉扯背包，導致失足墜落山谷。

警消據報趕往救護，檢視發現這名女子的左大腿骨折，意識清醒，由救護人員檢傷包紮固定後，輪流抬下山送醫。1060201

(中央社)