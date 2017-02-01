研究證實窮人命短 沒錢恐少活兩年

我要評比

根據今天公布的1項大規模研究報告，社經地位底層的人們，恐比位在頂端的人平均壽命少兩年。

法新社報導，研究人員指出，這使社會階層比高酒精攝取量及肥胖，有著較大疾病與早死的風險，幾乎等同體能活動不足導致的風險。

由歐盟執委會資助的研究團體「生命之路」（Lifepath）主導的研究顯示，平均來看，社會地位低會讓平均壽命減少超過25個月，而嚴重酗酒是6個月、肥胖是8個月。

糖尿病平均減少的壽命近4年，抽菸減少近5年。

研究作者表示，這是社經身份首度被當作健康風險因子，拿來與其他「可變數」相比，至少在高收入國家是第一次。

「生命之路」聲明指出：「低社經身份在全球是早死的最有力預測因子之一，但健康政策制訂者往往忽略這是需鎖定的風險。」

研究領銜作者洛桑大學醫院（Lausanne University Hospital）的史春基尼（Silvia Stringhini）說：「因為這些都是可變動的條件，理應被納入全球健康政策要對付的風險要素清單。」

抽菸、酗酒與體能活動不足早就被各國與全球列為公共衛生政策焦點。

這項刊載在「刺胳針」（Lancet）的研究認為，政府可透過如賦稅或教育等政策，改善社會階層。

研究檢視涵蓋7國、超過170萬人的48份研究資料作成。這7個國家為澳洲、英國、法國、義大利、葡萄牙、瑞士和美國。（譯者：中央社許湘欣）1060201

(中央社)