公平會主委交接 黃美瑛盼賦予搜索扣押偵辦之權

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公平會1日舉行主委交接典禮，在政務委員陳添枝（中）監交下，卸任主委吳秀明（左）將印信交給新任主委黃美瑛（右）。（姚志平攝）

新任主委黃美瑛表示希望未來能夠推動修法，賦予公平會搜索扣押偵辦之權，可有效偵破違法行為。（姚志平攝）

公平會1日舉行主委交接典禮，在政務委員陳添枝監交下，卸任主委吳秀明將印信交給新任主委黃美瑛，而黃美瑛也在致詞時表示，希望未來能夠推動修法，賦予公平會搜索扣押偵辦之權，可有效偵破違法行為。

(中時)