運能提升 台鐵春節連假共疏運約480萬人次

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台鐵在春節連假期間共疏運旅客總人數約430萬人次。（資料照片／劉宗龍攝）

據台鐵局公布的統計數字，農曆連假加上除夕前一天（1月29日），這7天內的列車總開行班次為6694列，總疏運人數達到約480萬人次，每天的運能提升則從14%到20%。

2月1日（年初五）營運預估：

一、旅客人數73萬人次。

二、列車總開行班次941列，運能較平日增加20.0%。

1月31日（年初四）營運實績：

一、旅客人數75萬4389人次。

二、列車總開行班次937列，運能較平日增加20.0%。

1月30日（年初三）營運實績：

一、旅客人數73萬5273人次。

二、列車總開行班次934列，運能較平日增加19.2%。

1月29日（年初二）營運實績：

一、旅客人數76萬5605人次。

二、列車總開行班次918列，運能較平日增加18.1%。

1月28日（年初一）營運實績：

一、旅客人數65萬5774人次。

二、列車總開行班次912列，運能較平日增加14.8%。

1月27日（除夕）營運實績：

一、旅客人數50萬6342人次。

二、列車總開行班次1032列，運能較平日增加18.4%。

1月26日（年廿九）營運實績：

一、旅客人數65萬2868人次。

二、列車總開行班次1020列，運能較平日增加14.3%。

(中時)