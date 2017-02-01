運能提升 台鐵春節連假共疏運約480萬人次
據台鐵局公布的統計數字，農曆連假加上除夕前一天（1月29日），這7天內的列車總開行班次為6694列，總疏運人數達到約480萬人次，每天的運能提升則從14%到20%。
2月1日（年初五）營運預估：
一、旅客人數73萬人次。
二、列車總開行班次941列，運能較平日增加20.0%。
1月31日（年初四）營運實績：
一、旅客人數75萬4389人次。
二、列車總開行班次937列，運能較平日增加20.0%。
1月30日（年初三）營運實績：
一、旅客人數73萬5273人次。
二、列車總開行班次934列，運能較平日增加19.2%。
1月29日（年初二）營運實績：
一、旅客人數76萬5605人次。
二、列車總開行班次918列，運能較平日增加18.1%。
1月28日（年初一）營運實績：
一、旅客人數65萬5774人次。
二、列車總開行班次912列，運能較平日增加14.8%。
1月27日（除夕）營運實績：
一、旅客人數50萬6342人次。
二、列車總開行班次1032列，運能較平日增加18.4%。
1月26日（年廿九）營運實績：
一、旅客人數65萬2868人次。
二、列車總開行班次1020列，運能較平日增加14.3%。
(中時)
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