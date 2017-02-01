歐洲理事會主席：川普已成歐洲威脅
歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）警告說，美國總統川普「令人擔憂的主張」已經成為歐洲面臨的挑戰之一；他表示，華盛頓的變化已經與強硬的中國、具侵略性的俄羅斯和極端伊斯蘭一樣，成為歐盟面臨的外部威脅。
英國廣播公司（BBC）1日報導稱，近期，來自華盛頓的數份聲明讓布魯塞爾感到緊張；在一封致歐洲27國領導人的信中，圖斯克說，他們大多數同意他的看法。
在近期接受德國媒體採訪時，川普說，北約早已過時；他還說，歐盟「基本上是德國的工具」。BBC稱，這些言論讓一些歐洲人對川普的外交政策深感擔憂。
報導說，在這封於本周馬耳他歐盟峰會前夕發出的信函中，圖斯科說美國新政府的上台將歐盟帶入困難處境，因為這讓人們對美國過去70年的外交政策產生疑問。
圖斯克說，歐盟不能容許任何人削弱跨大西洋的伙伴關係，否則現行的國際秩序與和平無法繼續下去；他並稱，我們應當提醒美國伙伴他們自己的座右銘：團結則存，分裂則亡。
(旺報)
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