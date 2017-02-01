林俊憲提邀歐巴馬訪台 外交部積極研議
民主進步黨籍立法委員林俊憲提議邀剛卸任的前美國總統歐巴馬（Barack Obama）訪問台灣，外交部表示，會積極研議邀歐巴馬訪台，見證台美關係堅實友好。
林俊憲受訪表示，卸任美國總統訪問台灣有前例，前美國總統柯林頓（William Jefferson Clinton）曾訪台，且歐巴馬卸任前簽署「2017年國防授權法案」，打破美國西元1979年與中華民國斷交以來軍事交流門檻，未來美國助理部長以上層級資深官員及現役將官都可訪台，台灣的國防部長也可訪問華府。
他說，歐巴馬任內常造訪亞洲包括印尼、越南等國，台灣外交應主動積極有行動，過去他曾提過書面質詢，外交部也書面回應會積極研議。
外交部在書面答復表示，台美關係緊密友好，過去包括前美國總統福特（Gerald Rudolph Ford, Jr.）、卡特（Jimmy Carter）、老布希（George Herbert Walker Bush）及柯林頓都曾在卸任後訪台，有助增進台美情誼及台灣能見度。
外交部表示，歐巴馬上任後對提升台美關係有卓著貢獻，多次公開場合重申「台灣關係法」，讚揚台灣民主，呼籲中國大陸在尊嚴與尊重基礎上發展兩岸關係。
外交部說，美國行政部門更曾分別在2010年、2011年及2015年3度宣布對台重大軍售，金額合計超過140億美元（約新台幣4340億元），強化台灣國防實力，高度彰顯對台灣支持及友好。1060201
(中央社)
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