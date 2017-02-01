不怕流汗 妙齡女孩當水泥工築夢

攪拌水泥、砌磚塊，在黃色的工程帽下是女孩的臉龐。3名未滿25歲的女孩，選擇學習水泥工，希望能有一技之長。

「你線一拉，就知道牆砌歪了」，水泥工訓練老師，邊說邊操作。學員們仔細觀察、作筆記，在男學員堆裡，有3張稚嫩的臉龐，目不轉睛地看著老師的動作。

不同於其他女孩，余雅萍、胡家漩、廖秀青3位不滿25歲女孩，參加勞動部高屏澎東分署「營建技術工培訓班」課程，在250小時的訓練課程中，為自己的夢想踏出扎實的步伐。

「拱形門的砌磚法，一定要注意堆放的角度」，3人上課相當專心，拚命的從老師身上挖掘營建的專業技術，她們說「學起來，就是自己的」。

3名女孩顛覆水泥工是男人的刻板印象，正值青春年華的他們，選擇戴上工程帽，在悶熱的學習環境中拿磚塊、混水泥，在水泥與沙的攪拌過程中，汗水不停地從眉角滑落，每滴汗水都是她們圓夢的基石。

19歲的余雅萍說，外公會蓋房子，從小就在沙堆中玩耍，對工地場所不陌生，一畢業就到外縣市的工地去擔磚打工，並想了解營建技術，在得知勞動部高屏澎東分署委託社團法人台東縣東台灣產業技能訓練發展協會辦理「營建技術工培訓班」課程後，就決定報名參加。

爸爸是水泥工的21歲胡家漩，學的是幼保，一離開校園就先考了保母證照，但面對少子化的世界趨勢，「我想多學學技術，比較有保障」這念頭讓她投入不太陌生的營建技術學習。

24歲的廖秀青，餐旅科系畢業到服務業工作一段時間，覺得服務業的工作替代率高，而家族裡很多親戚從事板模工作，因此想學習泥作技術，「有了證照比較好找工作，薪水也會比較好，雖然辛苦、要曬太陽，但學會技術、考上證照就是專業的表現」。

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署表示，課程雖只有250小時，但從建築基本識圖、砂漿材料認知、砌磚操作、砂漿粉刷、洗石子技術等營建工程的基本技能都一一融入課程中。

分署長程泰運表示，余雅萍等3人發現勞動市場的證照需求後，將其納入職涯規劃，再透過政府資源習得第二專長、展現學習決心，以增強就業競爭力，值得其他年輕人參考。

高分署每年就轄區內產業發展、就業市場機會及參訓者需求等因素，提供待業者參訓管道，委託民間培訓單位推動委外職前訓練，相關課程內容豐富多元，民眾可逕上勞動部勞動力發展署「台灣就業通」網站查詢，透過參與各項訓練課程，為自己打造堅強的就業實力。1060201

(中央社)