冷氣團接續南下農業局提醒農民嚴防寒害

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「冷氣團南下、農民防範未然！」依中央氣象局報導，1月31日起氣溫明顯下降，為避免低溫危害農業，台中市政府農業局籲請各區公所及農會輔導農民做好防寒必要措施，以減少農業災害損失；如有災情傳出，立即啟動寒害緊急通報作業機制，並依農業天然災害查報作業規定儘速通報。

農業局長王俊雄說，為避免低溫危害農作物，確切掌握農產業災情，如有農產業因低溫發生災情，市府農業局將請台中區農業改良場協助受災地區農民後續防寒措施的技術輔導，以減低農民經營上的損失，並請農民朋友採取下列防寒措施，減少災害損失。

王俊雄指出，蔬菜及花卉部分，可搭設塑膠棚、溫室、防風牆、防風網及實施畦溝灌水或葉面灑水保護，以防寒害；已屆採收期的蔬菜，則請及早採收，減少損失。

果樹部分，迎風面可設置防風設施，並酌量增施鉀肥，及加強果園灌水、噴霧、覆蓋、包裹樹幹或果實套袋，以減少受害程度，受害之花、果應即行疏除及修剪受害枝條與葉片；已達採收期的果園可提早採收，甫嫁接的高接梨穗易受寒害，應留意氣溫狀況依前述方法妥適防護。

茶園方面，寒流來襲前及時在樹冠上覆蓋PE塑膠布、遮陰網等覆蓋物或撒上薄層稻草，地面敷蓋有機資材，保護茶樹；當氣溫下降可能造成霜害時，利用茶園噴灌設備向樹冠面噴水，增加茶園空氣濕度，使冷空氣不易進入。

如果茶樹遭受寒害，應儘速清除受害褐變或紅變芽葉，以利第二輪新梢重新萌發，並修剪枯死枝條，加強淺耕除草，疏鬆土壤，提高地溫，增施速效性氮肥，並適當搭配施磷鉀肥，以增強樹勢；或以1%尿素稀釋液或其他葉面植物營養液噴施，加速新芽葉萌發。

王俊雄強調，因低溫危害農作物速度較慢且持續時間較久，該局已通報各區公所密切注意，若有災情顯現，即依農業天然災害查報及通報作業規定辦理，市府將依「農業天然災害救助辦法」規定，儘速協助農民復耕復建。

(中時)