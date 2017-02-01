陸送餐業發達 想吃什麼可代買代送

當Uber在台灣開闢送餐服務引起爭議時，中國大陸的送餐文化正在風行。一到中午，大陸城市的大街小巷、餐廳、小吃店裡，送餐小哥們來回穿梭，忙著把熱騰騰的飯菜遞給消費者。

在台灣人及歐美人印象中，送餐是麥當勞、肯德基、必勝客、達美樂等大型速食連鎖業者的事。他們的送餐，是由自己人來送，且送的是自家的餐飲。

在台灣，除了速食連鎖業者，不少小吃店在訂餐達到一定人數下，也會提供送餐服務。但一樣是由自己人來送，且同樣送的是自家的餐飲。

但在大陸，在速食連鎖業者以外，分別由阿里巴巴、騰訊、百度等網路龍頭投資成立的美團外賣、餓了麼、百度外賣等公司，如今卻成為大陸新興的送餐平台。那麼，它們究竟是什麼樣的公司、怎麼經營呢？

上述這幾家大型送餐業者的業務，簡單來說，就是「幫訂餐的人買飯、幫做餐的人送飯」。

也就是說，這些送餐業者收費招徠各餐廳、速食店、小吃店合作，再告訴消費者這些店家的餐點可以代購送餐，並以電話或網路接受消費者訂餐。當然，需要加收人民幣3至5元上下的手續費。

在得到訂單後，這些送餐業者旗下的眾多小哥們（多半是年輕男性，也有少數是大叔）便會前往消費者指定的店家，購買指定的飯菜餐點，再送到消費者手中。至於付款，可在點餐時以手機網路支付，也可在送餐小哥上門時付現。

因此，這些送餐業者，做到了「兩頭賺」，一手賺訂餐者的錢，一手賺做餐者的錢。而且，即讓消費者不必冒著日曬雨淋出門吃飯，也提升餐廳外送的比率及翻桌率，可說是「一舉三得」，是「三贏」的商業模式。

因為送餐文化的興盛，越來越多的大陸城市居民懶得出門擠餐館，而是寧願多花點錢享受送餐服務。至於送餐小哥們，也樂得有工作及收入，送得越多，領得越多，可說是「共享經濟」的典型發揮。

也因為如此，連送餐服務的始祖麥當勞、必勝客等業者，在大陸不得不低頭，也得和這幾家本土送餐業者合作，讓些送餐業者送他們的炸雞和披薩。1060201

(中央社)