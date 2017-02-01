春節連假 澎湖賞鳥最佳時機
澎湖島嶼是候鳥過境移棲的中繼站，每年入冬後至翌年的春季期間，是各種雁鴨冬候鳥種類和數量最高峰的季節，春節連假可別錯過。
澎湖位處於東亞候鳥遷移路線的中繼站，冬候鳥南遷渡冬或是北返的移棲過境中，尤其是在秋冬或初春的季節裡，數量最多，形形色色的各種候鳥、雁鴨、甚至是青斑蝶等飛臨澎湖各島嶼、濕地過境棲息，產卵，成為候鳥的天堂。
澎湖賞鳥人士林連守在觀察過境冬候鳥中，來自北方的鴨雁，陸續過境飛抵度冬，發現有新鳥種「灰雁」、「東方白鸛」、「寒林豆雁」和「黑面琵鷺」和「白冠雞」等稀有和不普遍等冬候鳥過境棲息，這是過去比較少的，也印證澎湖是冬候鳥過境渡冬棲息的中繼站。
不過，林連守說，入冬以來，今年冬候鳥中，數量最多的是鴨子，幾乎可以用「鴨子共和國」來形容，在水庫或濕地上到處可見各種的鴨群，包括「赤頸鴨」、「赤膀鴨」、「花嘴鴨」、「羅文鴨」「鳳頭潛鴨」、「綠頭鴨」等悠游、棲息或展翅飛翔，羽翼色彩迷人，模樣可愛，令人讚賞。
澎湖四面環海、海岸線長，海洋資源豐富，形塑候鳥過境棲息的天堂，無論是本島或是離島的水庫、濕地、沼澤區或是潮間帶，處處都是賞鳥的好所在，農曆春節連續假，可別錯過這賞鳥的最佳時機。
鄰近的馬公商港、第三漁港區與重光海堤沿岸，也都有白鷺絲、岩鷺、銀鷗、翻足鷸、中、小杓鷸、黃足鷸、赤足鷸、黑腹濱鷸等冬候鳥，港區飛翔或棲息在削波塊，岸際或潮間帶上覓食，也都是春節走春時好好欣賞的景點。1060201
(中央社)
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