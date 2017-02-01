泰國調高燃油稅 4家廉航喊漲

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泰國財政部將調高航空用油的燃油稅，由每公升20薩當（0.2泰銖）調漲至4泰銖，包括泰亞航、泰捷航、泰獅航和鳥航等廉價航空決定調高票價，每張機票漲150泰銖。

泰國境內有多家廉價航空提供便利的航空交通，對許多民眾和遊客來說是非常便捷的交通工具，例如曼谷至清邁，單程票價只要1200泰銖左右，促銷時更是不到1000泰銖，主要是航班供給量多，競爭激烈，便宜的航空燃油稅也是原因之一，每公升僅收0.2泰銖（約新台幣0.18元）。

不過，泰國財政部宣布調高航空燃油稅，每公升調漲至4泰銖，對航班頻繁的廉價航空來說，增加不少成本，因此反應到票價中。

包括Thai AirAsia（泰亞航）、Nok Air（鳥航）、 Thai Lion Air（泰獅航） 和Thai Vietjet Air（泰捷航）已經決定調高票價，每張機票增加150泰銖，其中泰亞航昨天已經宣布漲價，其餘3家廉航在6日實施。至於泰國微笑航空等業者則尚未決定是否反映成本。

泰國財政部表示，在調高燃油稅之後，今年國庫可以增加40億泰銖的收入，也相對讓泰國境內空中交通支出增加。1060201

(中央社)