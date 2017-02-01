印尼再出招 要求家事移工漲薪至1萬9

印尼海外勞工安置暨保護局接受中央社訪問表示，在台家事移工月薪低於工廠、機構的移工，印尼政府要求台灣明年調漲印尼幫傭、看護月薪至新台幣1萬9000元。

印尼海外勞工安置暨保護局副局長亞古斯定（Agusdin Subiantoro）接受中央社記者訪問時表示，目前由台灣個別家庭聘僱的印尼看護工月薪為新台幣1萬7000元，但「正式部門」（如工廠、安養院）雇用的印尼移工月薪則是比照台灣法定基本工資（去年為20008元，今年起調至2萬1009元）。

他說，「正式部門」的移工和「非正式部門」（如在家庭工作的幫傭、看護）之間的薪資差距太大，印尼政府希望兩者的薪資能夠一樣。因此，印尼政府下一階段的目標就是要求台灣政府從明年起調漲印尼幫傭、看護的月薪至1萬9000元。

他指出，台灣政府每年都會調漲基本工資，在台灣工廠、機構工作的印尼移工薪資也會每年跟著調漲。不過，印尼政府要求不只有「正式部門」的移工薪資跟著調漲，一般台灣家庭聘僱的幫傭、看護的薪資也應該跟著調漲。

亞古斯定表示，印尼海外勞工安置暨保護局將在今年的台印勞工會議中提出這項主張，這也是印尼政府的既定立場，不會改變。

此外，印尼勞動部海外勞工安置及保護局局長蘇維斯（Soes Hindarno）日前也表示，印尼主張台灣雇主不能要求家事類勞工（看護、幫傭）身兼多職，例如雇主要求看護做幫傭的工作，或是要求幫傭做幫傭以外的工作。

此外，蘇維斯指出，印尼政府要求台灣調高印尼漁工薪資，目標是希望在台印尼漁工的薪水能比照台灣法定最低基本薪資，不要違背國際勞工組織（ILO）保障移工的精神。印尼要求在台印尼漁工工作、休憩的設施必須獲得改善。

在台印尼勞工超過23萬人，從事看護工作者高達17萬人，占台灣全體外籍看護工人數79%。印尼移工是台灣長期照護不可或缺的主力。

2015年8月底，台、印尼雙方協商達成共識，凍漲18年的家事移工月薪，從新台幣1萬5840元調漲為1萬7000元。漲幅達7%。

在此前，菲律賓、印尼等國要求台灣調漲家事外勞月薪，並干擾行政程序，一度揚言拒絕再向台灣輸出家事移工。1060201

(中央社)