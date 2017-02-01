搶救蘭嶼傷患 海巡隊頂9級浪往返後送
台東蘭嶼昨天傍晚發生車禍，有3名傷患必須後送，當時已晚上10時，台東海巡隊頂著9級浪前往救援，來回7小時順利將傷患送至台東馬偕醫院急救，所幸均無生命危險。
昨天傍晚蘭嶼機場附近，一輛自小客車翻覆，3居民受傷送到蘭嶼衛生所急救，評估雖無生命危險，但必須立刻後送到台東救治。當時已晚上10時，無客輪和飛機，於是向台東第15海巡隊求助。
台東海巡隊表示，昨晚9時許接獲蘭嶼鄉衛生所通報，3名蘭嶼民眾因交通事故受傷急需後送本島醫院診治，請求派巡防艇協助後送就醫。
台東海巡隊考量已無交通船返回本島，3名傷患經醫師評估狀況極不穩定又持續惡化跡象，且海象轉趨惡劣，立即指派PP-10057艇馳援蘭嶼接駁後送，今日清晨5時左右抵達富岡港，並交由救護車載送至台東馬偕醫院就醫。
台東海巡隊說，雖適逢農曆過年期間，但海巡人員執勤不打烊，遇有狀況隨時應變協助，因當地醫療不足，離島交通不便，民眾若有需要可以撥打「118」專線報案電話求助，海巡單位將竭力協助。1060201
(中央社)
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