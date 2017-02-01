為何春節不出勤 台鐵產業工會吐心聲
為了對血汗排班制度表達不滿，台鐵產業工會在春節除夕至初三發起依法休假活動，引來不少罵聲，台灣鐵路產業工會理事長王傑再上火線，提到每個月240小時的工時、退休員工3年內死亡率有7成的過勞情形，更說如果自己都不站出來捍衛自己的權益，那還有誰能夠站出來呢？
總統蔡英文日前在面對記者提到想要一例一休時，曾說「這不是跟我說，去跟你老闆說」，但台鐵產業工會為了表達對排班制度的不滿，在春節連假依法休假，卻將被記曠職、記過嚴處。
面對有人批評台鐵員工刻意在春節休假是在綁票社會，大罵想在假日休假就去找別的工作，產業工會理事長王傑在工會臉書上再次解釋為何要進行依法休假的活動。
他表示台鐵員工的日夜休輪班是全年無休，每個月工時240小時，換算下來等於是每天都在上8小時的班，還有退休後三年內的員工，有七成的死亡率…在在證明過勞的班表，影響的不僅是個人，而是一個家庭，發起休假就是台鐵局正視這個過勞班表跟人力不足的原因。
所謂日夜休，員工工作12小時、休息24小時，不斷重複的輪班，除了特休以外沒有其他休假，第一日早上7點半上班，晚上7點半下班，第二日晚上7點半上班至第三日早上7點半，三天一輪全年無休，每月工時長達240小時。
他也提到這樣過勞的狀況會讓民眾搭乘時暗藏危機，不僅是司機員以及車長過勞，站務以及維修、道班人員，都一樣面臨過勞問題，得先改變輪班方式，才能引進更多新人才，讓台鐵重新改頭換面。
最後他提到，他希望臺灣的勞動環境是更加友善，也希望國營企業能作為帶動臺灣勞權上升的指標之一，「我們都不希望影響他人，但如果我們都不站出來捍衛自己的權益，那還有誰能夠站出來幫我們自己說話呢？」
(中時電子報)
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