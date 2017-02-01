南屯、后里苗圃2月3日立春開放市民領苗

2月3日農曆立春，台中市南屯、后里苗圃開放市民領苗！（陳世宗翻攝）

為響應世界環保潮流，種樹護林、守護台灣愛地球！台中市政府農業局自2月3日「立春」起，開放南屯、后里苗圃，提供市民領苗。農業局長王俊雄指出，請民眾領苗時自行攜帶裝苗載具箱子、袋子、籃子等，為推動環保運動盡一份心力。

農業局表示，南屯苗圃於每週一、三、五上午9至11時及下午2至4時對外開放領苗；后里苗圃則於每週三上午9時至11時及下午2時至4時對外開放領苗，市民可就近選擇苗圃領取苗木，但兩苗圃不可重複領取。

農業局提醒，目前市民領苗每人半年可領取一次，每次最多領取5株，每人同樹種最多領取3株，並請攜帶身分證正本或戶口名簿正本前往領取，攜戶口名簿者請加帶為戶口其一的相關證明文件。

(中時)