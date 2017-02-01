陽岱鋼退賽原因 經紀公司否認傳聞

日本職業棒球讀賣巨人隊選手陽岱鋼經紀公司今天說，部分媒體不實報導，鄭重否認報導提及陽岱鋼辭退世界棒球經典賽（WBC）中華隊原因為「中華隊士氣不佳」，並表達強烈譴責。

中華民國棒球協會在1月26日表示，收到巨人隊函，告知中華隊，陽岱鋼因上季傷勢，辭退今年3月在南韓舉行的WBC。

媒體1月27日報導，陽岱鋼辭退原因，「1月中旬赴日自主訓練前，觀察到中華隊士氣不佳，早已決定不參賽」、「因為陽岱鋼看到中華隊的風格與上一屆不同，球隊充斥著喝酒習性，與他的生活作息格格不入」等。

經紀公司展逸國際行銷最新聲明稿表示，傷勢復原狀況是陽岱鋼與巨人球團唯一考量，未有其他因素影響決定，「鄭重否認」部分媒體報導。

經紀公司表示，陽岱鋼去年8月肋骨骨折後，帶傷出賽直到球季結束，導致復原進度落後，與巨人球團討論後，決定辭退WBC。

經紀公司聲明稿表示，「對於部分媒體從未詢問陽岱鋼本人，亦未詢問過經紀公司即做出此一不實報導，經紀公司予以強烈譴責。不論本屆經典賽有無參賽，陽岱鋼始終以身為中華隊的一份子為榮，也不容許有心人士以不負責任的言論或報導抹煞中華隊所有成員的努力」。1060201

(中央社)