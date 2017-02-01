陽岱鋼退賽原因 經紀公司否認傳聞
日本職業棒球讀賣巨人隊選手陽岱鋼經紀公司今天說，部分媒體不實報導，鄭重否認報導提及陽岱鋼辭退世界棒球經典賽（WBC）中華隊原因為「中華隊士氣不佳」，並表達強烈譴責。
中華民國棒球協會在1月26日表示，收到巨人隊函，告知中華隊，陽岱鋼因上季傷勢，辭退今年3月在南韓舉行的WBC。
媒體1月27日報導，陽岱鋼辭退原因，「1月中旬赴日自主訓練前，觀察到中華隊士氣不佳，早已決定不參賽」、「因為陽岱鋼看到中華隊的風格與上一屆不同，球隊充斥著喝酒習性，與他的生活作息格格不入」等。
經紀公司展逸國際行銷最新聲明稿表示，傷勢復原狀況是陽岱鋼與巨人球團唯一考量，未有其他因素影響決定，「鄭重否認」部分媒體報導。
經紀公司表示，陽岱鋼去年8月肋骨骨折後，帶傷出賽直到球季結束，導致復原進度落後，與巨人球團討論後，決定辭退WBC。
經紀公司聲明稿表示，「對於部分媒體從未詢問陽岱鋼本人，亦未詢問過經紀公司即做出此一不實報導，經紀公司予以強烈譴責。不論本屆經典賽有無參賽，陽岱鋼始終以身為中華隊的一份子為榮，也不容許有心人士以不負責任的言論或報導抹煞中華隊所有成員的努力」。1060201
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。