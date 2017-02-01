港官員：今年全球市場較波動

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香港財經事務及庫務局局長陳家強今天說，現時全球市場都關注美國總統川普的政策能否落實，不明朗因素仍然存在，預期今年市場較為波動。

官方香港電台引述陳家強說，市場關注川普的政策包括減稅和降低對金融業的規管等。

對於美元下跌，他說，早前川普當選美國總統後，美元已累積一定漲幅，現在下跌，是由於市場對川普政策的穩定性和爭議性較大。

此外，對於川普批評中國大陸及日本利用貨幣貶值獲利，陳家強說，市場關注川普新政府提出的保護主義言論會否令市場波動，他個人同樣關注。1060201

(中央社)