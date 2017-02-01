女童腦傷命危 家長控保母疑施虐

台南市1名1歲多的女童疑似在1月23日遭保母施虐撞及頭部，至今還住在加護病房有生命危險。女童家長指控保母第一時間說謊，導致延誤送醫，已報警盼討公道。

女童的父親翁姓男子表示，1月23日上午10時46分接獲保母來電，指稱女兒在與其他孩童玩時不慎撞到頭部，可能有腦震盪，一直在睡覺。他趕到保母家時，看到女兒已呈昏睡狀態，怎麼叫都沒有反應，眼睛呈上吊狀況。他認為狀況不對，趕快送到醫院。

翁男指出，醫師檢查後發現小孩有硬腦膜下出血合併腦水腫、及視網膜出血等狀況，開刀後送進加護病房持續治療。至今昏迷指數都是6，也已發出兩次病危通知。

翁男說，保母第一時間的說法，是當天她在廚房準備餐點時，先生在房間內休息，3個小孩在客廳玩，突然聽到一聲撞擊的聲響；跑到客廳查看時，女童倒在遊戲墊上，經安撫後抱到房間裏睡覺。

翁男指出，但醫師認為這樣的傷害要很大的外力才會造成，他才懷疑是否是保母施虐，在當晚向警方報案。保母在接受警訊後承認有不當舉動，但到隔天下午才到醫院，向他及太太道歉。

他說，此時保母更改說法，表示當天上午9時許，先生在客廳協助照顧其他兩個小孩，她在房間幫女童換尿布；因為在與女童玩耍，以頭下腳上的方式，上下左右搖晃女童，不慎讓女童頭部撞到嬰兒床、還掉到地上。

翁男指出，這麼嚴重的傷害，保母拖了1個多小時才打電話給他，口氣毫不緊張；送到醫院時已經接近中午12時，不知道已耽誤了多了治療黃金時間。而且，沒有人會用頭下腳上的方式跟小孩子玩。

他說，現在回頭想想，孩子從去年12月13日交由林姓保母照顧後，曾在孩子身上發現不明的瘀青。保母的說法是小孩在玩時不慎相互碰撞導致，現在已嚴重懷疑保母夫妻有施虐的可能。

奇美醫學中心神經外科主治醫師洪翊傑表示，女童昏迷指數維持在6分至7分，腦壓一度高到近90，至今仍靠儀器呼吸，昨晚血壓甚至一度降到僅剩26。這樣的傷害通常是腦部受到極大外力才會造成。

翁男表示，事發後保母雖有道歉，也有到加護病房外念經祈福；但他要讓社會知道這個保母對女兒做的壞事，希望不會再有下一個受害者。

今天媒體試圖訪問林姓保母，但林姓保母不願意出面。警方則是在1月23日已受理此案，目前由檢警介入調查釐清中。1060201

(中央社)