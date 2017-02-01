永續海洋 小琉球潛水教練愛上綠蠵龜

綠蠵龜近年成了小琉球最紅的明星，潛水教練蘇淮和芃芃不只帶領遊客潛水，更投入綠蠵龜臉部辨識系統建置、發起以海換宿活動，要永續海洋生態。（島人海洋文化工作室提供）中央社記者陳葦庭傳真 106年2月1日

綠蠵龜近年成小琉球最紅明星，潛水教練蘇淮和芃芃不只帶領遊客潛水，更投入綠蠵龜臉部辨識系統建置、發起以海換宿活動，要永續海洋生態。

烏鬼洞、美人洞、麻花捲和烤魷魚是過去遊客對小琉球的印象，但隨綠蠵龜聲名大噪，小琉球已成為許多人一睹綠蠵龜聖地，進而帶動當地潛水產業發展。

蘇淮和芃芃是小琉球島人潛水店主人，2人西元2010年因打工換宿相戀，大學畢業後到澳洲打工度假，最後回台灣，在小琉球落腳，一起從事最熱愛的海洋工作。

芃芃回憶，當時在澳洲聖靈群島打工，一名台灣遊客大讚大堡礁美麗和船宿樂趣，她反問「如果同樣的行程，會不會想在台灣體驗？」結果那名遊客直白回答「當然不會」，埋下兩人想推廣台灣海洋之美種子。

「澎湖南方四島海底的景色其實不輸大堡礁」，芃芃表示，台灣人認為台灣的海較醜，是源自於對海的不了解。回台後，考量氣候、交通等因素，在小琉球開了屬於自己的潛水店。

「小琉球的運氣很好，在觀光客即將流失之際，綠蠵龜就紅了」，芃芃表示，越來越多慕名造訪旅客，體驗潛水每人新台幣2500元，從上午8時開始帶旅客潛水，旺季時每月可賺8萬元到10萬元。

不過，對他們而言，錢只是讓他們實踐夢想的基石，就像著了迷，蘇淮拿出他拍攝綠蠵龜的照片，「原本綠蠵龜對我來說也就是長得差不多的生物，但每天相處久了，你會知道他們真的不一樣。」

每天帶客人下水，蘇淮也和綠蠵龜成為好友，每隻都叫得出名字，還能一一說出這些綠蠵龜不同特性和習慣，像大古，會趴在老地方休息睡覺。

蘇淮表示，每次潛水結束後，都會和遊客討論潛水時遇到的動物，或回饋分享，無論國內、外觀光客都很驚奇台灣海洋居然這麼美，甚至還有客人1年到小琉球報到3、4次，就是為一睹綠蠵龜大古風采。

「開潛店賺錢是因應現實，更重要的是我們想推廣台灣的海洋。」芃芃和蘇淮說，潛水店是謀生管道，也是讓更多人認識台灣海洋方式，近來他們積極和台灣海洋大學合作，投入綠蠵龜臉部辨識系統建置工作。

每次水下攝影，記錄不同綠蠵龜臉孔，透過臉部辨識法追蹤綠蠵龜，目前已完成建置10多隻，未來希望更多人提供照片，也可由網友一起為綠蠵龜命名，拉近人和野生動物距離。

島人潛水店發起「以海換宿」活動，帶上1本和海洋有關的書，就可在潛店住宿，由蘇淮、芃芃帶旅人一起玩小琉球、體驗潛水，希望能讓更多人看見，其實台灣的海一點也不輸大堡礁。1060201

(中央社)