女子高雄爬柴山 被猴拉扯墜山谷骨折

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今天大年初五，上午8時32分高市鼓山區柴山的盤榕疑似有遊客被猴子拉扯背包導致墜落山谷，警消接獲民眾報案後，趕往現場察看，於9點30分左右找到女性傷者，(年約47歲），女子意識清醒、左大腿骨折。

女子經送醫後已無礙，全案已通知警察局、農業局、壽山公園警察隊、壽山國家自然公園籌備處，正深入調查中。

(中時)