改善水湳市場周遭停車問題 中市交通局增156格汽車格

交通局為改善水湳市場周遭停車問題，特增設156格汽車格；不僅改善停車位供給不足狀況，亦帶動週邊商圈發展。（陳世宗翻攝）

台中市西屯區水湳市場周遭停車一位難求，經常有違規停車影響交通。交通局特與國防部協調在中平路與順平路口的閒置空地規劃臨時停車場，日前已順利完工並啟用，共提供156格汽車格，不僅改善停車位供給不足狀況，亦帶動週邊商圈發展。

交通局長王義川表示，西屯區下石碑段2140-5地號土地的都市計畫分區是住宅區，原屬國防部眷村(下石碑西新村)的一部分，自軍方因眷改政策拆除後，該局即展開溝通協調代管該土地，期間市議員楊正中也居中協調，經近一年國防部同意無償撥用。

王義川說，這座臨時停車場已於日前開放使用，可望改善水湳市場周遭停車問題，減少違規停車，提升來往行車順暢；未來該局每年將持續檢討全市各地區及各商圈汽機車停車供需狀況，適時增加停車格位，並將汽機車停車管理制度化，有效改善停車秩序。

(中時)