收假日北返 國5雪隧塞車

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為期6天的春節連假即將結束，今天上午11時後國5就湧收假潮，頭城到坪林時速不足40公里，預估午後國1、國3北向路段也會塞車。

6天春節假期結束，許多人都趕在今天要返回工作崗位，根據高公局即時路況資訊系統，上午11時開始，國5北上頭城到坪林雪隧路段車多壅塞，時速不到40公里，高公局預估，午後東西部北向路段都會湧車潮。

高公局提醒，下午3時到晚間8時，國5北上將實施高乘載管制，不符合條件的用路人請盡量提早上路或改道行駛。1060201

(中央社)