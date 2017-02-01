醉男飛車搶包自摔 反遭婦飛撲壓制

新北市一名31歲的邱姓男子，昨天晚間借酒壯膽，騎車從背後搶奪黃姓婦人包包，不料卻自摔倒地，遭黃婦和她的丈夫衝上前壓制，最後被趕來的警網逮個正著。

警方調查，40歲的黃姓婦人昨天晚間8時30分，和丈夫前往板橋金門街要向朋友拜年，正當抵達友人住處樓下，婦人拿起手機聯絡朋友開門時，邱男突然騎機車從背後靠近，用力拉扯黃婦背在身後的包包。

包包背帶當場被扯斷，邱男得手後，機車卻搖搖晃晃，重心不穩連人帶車衝向對面牆壁，撞個正著，黃婦立刻衝上前撲向邱男，將他壓制在地上，她的丈夫在旁見狀也急忙上前幫忙，轄區板橋警分局沙崙派出所員警獲報立即趕到現場，將邱男逮捕帶到派出所。

黃婦說，當時背包內有一台價值新台幣3萬元的平板電腦，及現金1萬多元和提款卡，因不甘心東西被搶，才會衝上前想抓住搶匪。警方隨後也對邱男實施酒測，酒測值達每公升0.76毫克，邱男則供稱，「不小心勾到背包」。

不過，警方調閱監視器畫面後，發現搶匪騎機車靠近婦人時，伸出右手行搶，力氣大到連包包的背帶都斷了，絕非「不小心」，警方今天上午依搶奪及公共危險等罪，將邱男移送送辦。1060201

(中央社)