NBA》羅瑞致勝跳投 暴龍延長賽擊敗鵜鶘
前役以1分之差飲恨落敗的暴龍，1日面對鵜鶘，雙方又機戰至延長賽，暴龍靠著羅瑞在最後4秒的致勝跳投，108比106險勝，成為聯盟第8支、東區第3支拿到30勝的球隊。
此役鵜鶘在第二節打出35比23攻勢，半場結束取得12分領先優勢，但主場應戰的暴龍立即在第三節回敬31比15攻勢，反將比數超前，決勝節雙方你來我往，暴龍派崔克派特生在最後2分08秒投進追平分，此後兩隊都沒有建樹，比賽進入延長賽，暴龍一度取得4分領先，但丹東尼戴維斯連中兩元，鵜鶘逼平比數，羅瑞在耗盡暴龍最後一波進攻時間時於21呎外投進中距離跳投，只留給對手4秒反撲機會，鵜鶘喊出暫停布署最後一擊，摩爾企圖在三分線外給暴龍致命一擊，可惜失手了，暴龍得以2分險勝。
暴龍勝利功臣羅瑞33分、10助攻，瓦蘭丘納斯20分、12籃板，諾曼鮑爾18分，派崔克派特生10分、7籃板。
功敗垂成的鵜鶘，哈勒戴30分，安東尼戴維斯前16出手僅中2，雖然在延長賽逼平比數，但還是無力扭轉戰局而吞下2連敗，18分、17籃板，摩爾17分，希爾德15分，泰倫斯瓊斯12分。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。