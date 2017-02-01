NBA》羅瑞致勝跳投 暴龍延長賽擊敗鵜鶘

羅瑞最後4秒的致勝跳投，幫助暴龍在延長賽力克鵜鶘。(美聯社資料照)

前役以1分之差飲恨落敗的暴龍，1日面對鵜鶘，雙方又機戰至延長賽，暴龍靠著羅瑞在最後4秒的致勝跳投，108比106險勝，成為聯盟第8支、東區第3支拿到30勝的球隊。

此役鵜鶘在第二節打出35比23攻勢，半場結束取得12分領先優勢，但主場應戰的暴龍立即在第三節回敬31比15攻勢，反將比數超前，決勝節雙方你來我往，暴龍派崔克派特生在最後2分08秒投進追平分，此後兩隊都沒有建樹，比賽進入延長賽，暴龍一度取得4分領先，但丹東尼戴維斯連中兩元，鵜鶘逼平比數，羅瑞在耗盡暴龍最後一波進攻時間時於21呎外投進中距離跳投，只留給對手4秒反撲機會，鵜鶘喊出暫停布署最後一擊，摩爾企圖在三分線外給暴龍致命一擊，可惜失手了，暴龍得以2分險勝。

暴龍勝利功臣羅瑞33分、10助攻，瓦蘭丘納斯20分、12籃板，諾曼鮑爾18分，派崔克派特生10分、7籃板。

功敗垂成的鵜鶘，哈勒戴30分，安東尼戴維斯前16出手僅中2，雖然在延長賽逼平比數，但還是無力扭轉戰局而吞下2連敗，18分、17籃板，摩爾17分，希爾德15分，泰倫斯瓊斯12分。

(中時電子報)