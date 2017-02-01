穆斯林限制令 美國土安全部不排除擴大

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美國國土安全部長凱利（John Kelly）今天表示，總統川普所簽暫禁7個穆斯林國家人民赴美的命令，可能使這些人遭無限期禁止，並可能增列其他國家進入名單。

路透社報導，川普27日所簽的行政命令，禁止伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞與葉門這7國旅客至少90天不能入境美國，以便凱利與其他相關單位判定是否有足夠資料供審核這些赴美人士。

凱利在一場新聞記者會中說：「目前榜上部分國家可能不會很快被剔除，舉例來說，像是處於各種崩潰狀態的國家。」

川普這項命令招致部分與他同屬共和黨人士，以及民主黨、人權組織和一些西方盟邦的嚴厲批評，也引發數起官司。

美聯社報導，儘管美國總統川普下令暫停美國的難民收容計畫，但仍有872名難民本週將獲准進入美國。

海關與邊境保護局代理局長麥克阿利南（Kevin McAleenan）今天表示，這些難民已在路途中，一旦阻止他們將導致「極大困境」。

這批難民獲准入境，正值川普暫停美國的難民計畫之際。川普警告，這類受到歐巴馬政府審核的難民，篩選得不夠仔細，難以確保來者並非潛在恐怖分子。

難民禁令是美國總統川普27日所簽行政命令中的一部分，川普此舉引發許多人憤怒及抗議。除了暫停難民計畫120天，行政命令還禁止7個主要為穆斯林國家的公民入境美國，並無限期禁止敘利亞人赴美。

與麥克阿利南一同出席新聞簡報會的國土安全部長凱利表示，7國公民的禁令有可能擴大，可能還有國家會加入禁令名單。

確定接掌國土安全部後的首場記者會，凱利為川普簽署行政命令辯護，指此舉是確保可能為恐怖分子的人士不會跑到美國，並非穆斯林禁令。但在競選初期，川普曾揚言禁止穆斯林進入美國。

退役陸戰隊將領凱利表示，全球17億穆斯林中的大多數人，在大多數各項申請赴美的條件上，都與其他人平等，他還稱川普的命令不是旅行禁令，只是暫時能讓他們妥善檢視現有的難民與簽證審核系統。（譯者：中央社陳亦偉）1060201。

(中央社)