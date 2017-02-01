周杰倫電影場景 重現礦區圳橋風華

周杰倫監製的新片「一萬公里的約定」，金鐘獎影帝黃遠及戲劇界女神賴雅妍，在電影裡浪漫練跑的場景，是新北市金瓜石礦業圳道及圳橋古蹟，市府文化局正修復其昔日風華。

金瓜石礦業圳橋興建於日治時期，特殊「三重橋」造型，吸引不少遊客走入金瓜石聚落，一睹風采。為保存、延長古蹟的壽命，讓更多人能欣賞它的風華，市府文化局正從水湳洞端開始修復，讓這些乘載著金瓜石記憶的礦業遺跡重現。

日本金屬礦業公司（簡稱日礦）於1935年在水湳洞興建一座當時號稱東南亞最大的全泥式浮選礦場，及氰化製煉廠。

為此，日礦當局配合興建水圳系統，引入溪水使用。水圳設計的目的，在引用溪水至水湳洞製鍊廠上方的貯水槽備用，整個圳道總長度約2.1公里。

圳道系統中，最受遊客歡迎的拍照段，也是電影「一萬公里的約定」中的場景之一，是橫跨外九份溪上的三層橋，最下方接近河底處，原有一供行人使用石橋；自台灣光復後，水圳橋停止引水，居民為求方便，覺得走下石頭橋太麻煩，直接穿越45至50公分的水圳橋。

基於安全考量，民國60年代，在水圳橋與石橋間增建水泥橋，而形成現今看到上中下三層橋之景觀。新北市立黃金博物館館長王錦華表示，2005年這些圳橋與圳道被指定為新北市市定古蹟「金瓜石礦業圳橋與圳道」。2016年12月，文化局啟動保護與修復計畫，將位於外九份溪，俗稱三層橋的水圳橋，以原樣修復、清洗並塗佈藥劑作為保護。

目前水湳洞濂洞溪邊的圳橋已搭設鷹架動工，進行表面清洗與塗佈藥劑，預計今年7月完成。1060201

(中央社)