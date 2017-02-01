長照上路 金門大學準備好了

長照2.0上路，全國最早成立長期照護學系的公立大學─金門大學也將在6月誕生第一屆畢業生。金大長照系主任何清松表示，長照之路雖然寬廣，但鼓勵學生畢業後要從基層做起。

全國有26所大專校院設有長照相關科系，原任教於亞洲大學的何清松，在前衛生署長楊志良的邀約下，到金門大學協助規劃成立護理健康學院，長照系在民國102年8月獲准招生。

何清松指出，金門長駐人口中65歲以上的長者約有1萬多人，接近20%；而20%的老年人比率是「超高齡」社會的標準，凸顯金門對長照的需求更為急迫，金大長照系的設立符合地方需要。

金門縣長陳福海致力打造金門為「銀髮養生島」，金大長照系首屆畢業生，將是金門長照系統的新血。何清松表示，第一屆畢業生42人，全是台灣籍，有不少人已考上台灣的大學相關研究所，其中葉俐廷更是高中國立成功大學老年醫學研究所狀元。

長照人才缺乏，但一般人總以為照顧服務員只是「看護」。儘管如此，何清松表示，他一再提醒學生，畢業後最好從基層的照顧員做起，學習基層技術，對未來從事長照產業，甚至成為高階管理人員都有助益。

依照政府建構的長照2.0服務體系，分A級社區整合型服務中心、B級複合型日間服務中心，以及C級巷弄長照站。何清松指出，金門必須先盤點現有資源，至於金門大學則是期盼能承接複合型日間服務中心這個區塊。

他說，金大長照系學生多數擁有照顧員證照，素質不錯，每年固定到大同之家、福田家園協助照顧失能者，參訪松柏園等安養機構，協助縣內銀髮族協會舉辦活動，教學相長，有能力勝任社區長照工作。

此外，身兼金寧鄉社區營造中心輔導委員的何清松，擔負訓練金寧鄉樂齡大學種子老師的重責大任，培養在地長照人員；他期盼這兩年能發展成定期、常態的服務，落實金大的社區長照工作。

金大長照系課程涵蓋長照經營管理、政策與法令、產業與健康促進4個面向，目的在培養長照實務與管理專業人才。何清松說，金門的醫療一直是民眾的最痛，尤其是長照系強調的部分，也就是針對「亞健康」的長者，透過健康促進，延緩失能，達到避免醫療需求的目標。

何清松說，長照產業範圍廣泛，輔具、音樂、園藝等具有療癒的產業都可包括在內。由於老年化社會是未來不可避免的潮流，學生選擇長照系未來不怕找不到工作，深獲家長支持。

身為國立大學，縣府又祭出多項優惠措施，金大長照有它的優勢；加上金門獨特的地理位置，大陸長照尚未起步，金門的經驗可以供對岸參考。因此，金大長照系期許能成為兩岸甚至國際的長期照護示範區。

他也斷言健康促進這個領域未來市場龐大，金大長照系學生擁有40小時實習證書後，就有報考照顧員證照資格，大二以上的學生幾乎人手一張證照。

何清松說，未來金大將與社區更密切合作推動長照，學生就業沒有問題，未來路更寬廣。他並期盼在金門設立證照考場，讓金大學生能夠即測即評。1060201

(中央社)