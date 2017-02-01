陽建福正式報到獅隊 黃甘霖幽默稱呼「陽將」

陽建福今正式向獅隊報到。(獅隊提供)

統一獅今進入春訓訓練第二階段，大年初五新春團拜，統一獅董事長凃忠正及領隊蘇泰安也親自蒞臨現場，總教練黃甘霖勉勵選手，第二階段訓練以團隊訓練和比賽為主，接下來熱身賽無輪是新秀或老將，把握每一次出賽機會，把自己最好表現出來，為自己爭取一軍名單。

上個月確定加盟獅隊的投手陽建福今也正式報到，目前大腿拉傷尚在休養中，總教練黃甘霖以幽默方式「陽將」介紹陽建福，並逗趣請陽建福以英文跟大家自我介紹，陽建福巧妙回答：「用日文可以嗎？」讓，讓今日新春團拜增添許多笑聲，充滿喜氣。

黃甘霖肯定陽建福經驗，歡迎年輕選手有任何問題也可以請教陽建福，相信大家在互相學習下，可以更進步，他也提到，在訓練過程中，若遇到不舒服千萬不要勉強自己，寧可適當休息調整，也不要硬撐，而需要休養更久，對球隊是沒有幫助的。

(中時電子報)