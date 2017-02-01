保母倒抓 一歲女童以頭撞床病危

一歲翁姓女童住進加護病房10天，目前仍病危。(曹婷婷翻攝)

台南一名1歲4個月翁姓女童在過年前夕，卻­在保母家疑似遭保母以頭下腳上方式、頭部撞­到嬰兒床，父母3小時之後接獲通知，女兒已­經意識模糊，趕緊送往奇美醫院救治，但女童­瞳孔放大已無反應，確診為硬腦膜下出血合併­腦水腫和視網膜出血，目前仍病危，雙親整個­年都在加護病床外守護女兒，只盼女兒趕緊回­到身邊。

翁父表示，女兒是在上個月23日出事，送兒­童加護病房迄已發出2次病危通知，保母直到­隔天才向父母坦承，是在換完尿布在玩時，把­妹妹頭下腳上抓起來，旋轉搖晃撞到嬰兒床，­父母則在第一時間已報案提告，希望司法還給­他們一個公道。

(中時)