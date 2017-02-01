今夜再轉冷 周五回暖可至23度
今天是連假最後一天，明天恢復上班，據氣象專家吳德榮在臉書「洩天機教室」表示，今晨最低氣溫大約在16、17度，下午至明日又有一小股冷空氣加入，今晚、明晨北台灣沿海空曠地區的低溫又會降回13、14度；北台灣再轉冷；其他地區氣溫也會下降、早晚偏涼，民眾出門上班要注意，明日下午起氣溫會緩慢回升。
今天的中層水氣逐漸減少、正在通過，中南部山區仍有零星降雨，迎風面的東半部、北海岸、北部山區亦有零星短暫的降雨的機率；各地雲量皆多，其他平地偶爾也有短暫飄雨的現象。明日迎風面的東半部、北海岸及北部山區仍有局部短暫雨，背風面的西半部則轉為多雲時晴。
周五（3日）台灣附近轉偏東至東南風，天氣大幅回暖，台北、新北市可升到23度；中南部也是晴朗穩定，東半部有零星短暫雨。周六台灣在高空槽前，結構鬆散的中層雲系移入，各地雲量增多，也有零星短暫降雨的機率，山區會比平地明顯一些。
周日（5日）地面鋒面還來不及形成，即已通過台灣；西半部逐漸轉晴，東半部仍有零星短暫雨；北台灣氣溫稍降、略轉涼。下周一、二，各地晴朗乾燥，東半部零星短暫雨的機率也很低。白天短波輻射增溫及夜間長波輻射降溫的效應皆很大，日夜溫差擴大、早晚偏涼微冷。
(中時)
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