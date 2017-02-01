中國打壓 春節陸客赴韓旅遊團大減2至5成
今年春節期間（1月27日至2月2日）跟團來韓旅遊的中國遊客人數大幅減少，韓國旅遊相關業者憂心忡忡。韓媒認為，陸客團數量大降主要因素是中國政府刻意打壓。
據韓聯社報導，韓國旅行社的相關人士透露，從整體來看，今年春節期間中國跟團遊客較去年大約減少20-50%。另有旅行業者表示，與去年春節相比，中國遊客減少了兩到三成左右。
陸客團減少，旅遊相關行業自然受影響。報導說，春節期間樂天酒店首爾、首爾明洞樂天城市酒店、明洞L7酒店的中國遊客預定量同比減少20%。在入住外籍遊客中，中國遊客佔比同比減少5%。
旅遊勝地濟州島的濟州特別自治道觀光協會推測，在今年春節期間，乘坐飛機和郵輪來濟州島旅遊的中國遊客人數將達4.288萬人次，同比減少16.6%。
報導分析認為，中國政府要求本國旅行社到今年4月將韓國跟團遊客數減少20%，以及對韓國航空公司申請赴韓包機航線不予批准等因素起到了不利作用。
據推測，春節期間中國公民出境旅遊人數預計可達600萬人次，與前年持平，其中來韓旅遊的人數大幅減少。不過，隨著近期來韓旅遊的中國散客劇增，有望彌補跟團遊客減少的缺口。統計數字也指出，在1月27日至30日期間，樂天免稅店和新羅免稅店首爾店的中國遊客消費規模分別同比增長23%和10%。
(中時電子報)
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