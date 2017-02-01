張信哲睽違春晚19年 攜鄧紫棋締造高收視

張信哲(左)與鄧紫棋攜手登上春晚演出。(潮水音樂提供)

張信哲熱愛演出，除夕夜仍在工作中度過。(潮水音樂提供)

張信哲除夕夜再登央視春晚舞台，與鄧紫棋聯手在廣西桂林分會場高歌，他先前被選至上海分會場表演，但因四審彩排超時、節目過長，改前往桂林分會場擔任主秀，在雞年春晚的不分類綜合收視率中排名第5高，收視率達36.27，在整晚歌舞類節目中排名第2好成績，締造超高收視率。

張信哲首登春晚是在1998年，當時他和劉德華合唱〈大中國〉，隔了19年再上春晚舞台，他與鄧紫棋合唱〈山歌好比春江水〉，數百名歌舞演員站在灕江搭建的舞台，水上有船工撐著竹筏進行表演，天上吊著32名舞蹈演員扮作的鳳凰，超大陣仗的演出讓他大讚：「Wonderful！」

鄧紫棋出身《我是歌手2》，是張信哲的「學姊」，他讚鄧點子多、古典基礎好，更把鄧紫棋想像成是女主角，「我要對著她唱山歌，讓她來呼應我！」年夜飯雖無法與父母共聚，他熱愛表演：「很榮幸，一切都是最好的安排！」結束立刻返台與家人團聚。

(中時)