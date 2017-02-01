回鄉建太陽能電廠 金門子弟打造低碳島

政府全力發展綠能政策，選定以太陽光電打頭陣；金門子弟吳志勇響應，回鄉興建6MW的太陽能電廠，還將利用空間建構綠色植物工廠和綠能休閒步道，打造低碳島。

吳志勇年前在故鄉水頭成立金水綠能公司，宣告將在塔山電廠旁興建6MW的太陽能電廠。他表示，這個電廠將會是全國第一大的地面型太陽能電廠，未來計畫在太陽能板下方閒置空間成立綠色植物工廠，以棚架式LED光源栽種新鮮蔬果，供給金門鄉親，之後還將計畫建構綠能休閒步道。

金門縣是行政院節能減碳推動會核定「建設低碳島」標竿型計畫，目標在兼顧地方特色、縣政發展以及節能減碳下，建設金門成為居民樂活、產業低碳、遊客嚮往的國際知名低碳島。

吳志勇出生金水（水頭舊名），他說，「金水是我的故鄉，也是支持我前進的動力」，回饋鄉親更是他過去十多年在外打拚最想要做的事情。

在機緣巧合下，吳志勇聚集同好投資太陽能電廠，配合政府推動發展綠能政策打造低碳的金門島，期盼將節能減碳的種子散播到金門各地。他希望能把這個建設變成一生中最大的成就，既回饋鄉里，也可創造就業機會。

吳志勇表示，去年8月向金水寺基金會簽訂土地使用契約書後行文縣政府、金防部等都得到正面的回應，也與台電確認饋線容量等問題；公司成立後將依循再生能源法向經濟部能源局申請備案，之後申請建設執照，預計1年內完成電廠完工核備。

吳志勇指出，太陽能發電廠是個無汙染、低噪音環保的事業，是政府主推的政策。售電契約簽訂後，在合約期間內都可以享受到太陽能發電帶來的利益，這是傳子傳孫永續的事業，希望鄉親有錢出錢，有力出力，讓這隻「金雞母」留在這個村裡，成為鄉親的共同基業。1060201

(中央社)