高鐵今加開兩班北上全自由座列車

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高鐵今天加開兩班北上全自由座列車。（資料照／高鐵提供）

台灣高鐵為加強服務結束春節假期北返工作崗位的旅客，將於今（1）日下午及晚間，加開2班北上各站停靠全車自由座列車（商務車廂除外）。分別自左營站及台南站發車，加班車資訊如下：

☆北上8800車次 14:05自左營站發車，16:35抵達南港站。

☆北上8802車次 19:22自台南站發車，21:35抵達南港站。

(中時)