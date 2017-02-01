上戶彩甩骨頭紙片人 亮麗燦笑女神樣現身

上戶彩甩骨頭紙片人，亮麗燦笑女神模樣現身。（圖／取材自東網）

日本女星上戶彩與人氣男團放浪兄弟（EXILE）前團長HIRO結婚4年，並育有一女，婚姻看似生活美滿，不過日前卻傳出HIRO疑偷吃，上戶彩心力交瘁而暴瘦，去年底在節目上瘦得只剩骨頭模樣嚇壞眾人，不過近日上戶彩出席代言活動，她一甩紙片人，亮麗燦笑現身。

上戶彩30日出席代言活動，她一甩紙片人可怕模樣，身穿無袖洋裝、亮麗燦笑出席，上戶彩不僅臉蛋、四肢豐腴很多，氣色也相當不錯，舉手投足充滿魅力，上戶彩談到愛女更是有說有笑，也讓原本擔心她身心健康的粉絲鬆了一口氣。

(中時電子報)