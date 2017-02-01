春節連假尾聲 國5北上湧車潮

我要評比

春節連假將結束，國道5號北上路段在今天上午已經出現車潮，其中羅東與頭城匝道更出現塞車車流，許多車輛排隊等待開上國5。

明天就是開工日，不少用路人都趁著今天收假，開車北返。

根據國道5號監視系統顯示，國5北上在上午已經出現車潮，雪山隧道北上宜蘭端入口在上午11時30分已回堵約3公里。頭城到坪林行控中心時速只約38公里，車速緩慢。

此外，國5羅東與頭城匝道也已出現許多車輛大排長龍，等待開上國5。

高公局預估，國5北上頭城至南港系統在午後會出現較壅塞狀況。今天下午3時至晚間8時，國5北上蘇澳到頭城路段還是會實施高乘載管制，用路人可改道行駛，避免塞車。1060201

(中央社)