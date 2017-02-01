美防長訪韓前 美12架F-16戰機赴朝鮮半島

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在美國國防部長馬提斯訪韓前夕，美國太平洋空軍司令部公布了12架F-16戰隼戰鬥機2月移師朝鮮半島消息，這是川普政府首次調動本土軍力赴韓換防，釋出抗衡北韓威脅明確信號。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，隸屬於紐澤西州大西洋城空中國民警衛隊的12架F-16戰隼戰機及200多兵力，將以輪換部署方式在駐韓美軍烏山空軍基地駐守6到9個月。

去年4月從明尼蘇達州德盧斯空軍基地飛赴烏山基地的12架F-16戰隼戰機將調往別處換防，美國駐韓空軍麾下3個大隊60多架的F-16總數不變。

美國太平洋空軍司令部2004年起定期對韓輪換部署空軍主力機型，以提升韓美聯合作戰能力，彰顯遏止北韓核飛彈挑釁、維護地區和平穩定的決心。

美國新任國防部長馬提斯（James Mattis）將於2日訪韓，並於次日出席任內首場美韓防長會談，與南韓國防部長韓民求針對保持堅不可摧的韓美協防態勢、美軍戰略武器輪換常駐南韓的方案進行商討。1060201

(中央社)