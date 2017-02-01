駐加代表 出席蒙特婁僑界新春團拜
駐加拿大代表龔中誠夫婦29日在駐處同仁陪同下，出席在蒙特婁華埠舉行的僑界新春團拜暨蒙特婁僑界活動委員會輪值主席交接典禮。
龔中誠在新春團拜致詞時，以「新春三願」祝福所有僑界人士。除了祝福與會者身體健康、萬事如意、心想事成、財源滾滾外，龔中誠也特別感謝僑領們，在物富民豐的加拿大打拚和安身立命時，認同台灣價值及理念。
龔中誠表示，台灣價值和理念蘊含中華文化根基，同時吸收了西方現代思維及東南亞多元文化，希望今後能夠持續發揚光大。他也期盼僑界未來繼續支持中華民國政府及駐加拿大代表處。
當天中午，蒙特婁僑界活動委員會輪值主席也由原任主席、現任中華會館主席黃蔚岳，交接給新任主席、現任蒙特婁台灣同鄉會會長陳嘉宜；由龔中誠在場監交。
而在僑宴之後，龔中誠在黃蔚岳、陳嘉宜等僑領陪同下，進一步拜會蒙特婁傳統僑社、賀年並交換意見。1060201
(中央社)
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